Мбаппе намекнул на возможный переход в Реал летом

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе оценил свое будущее в парижском клубе.

"Перейду ли в Реал? Все говорят об этом – когда я был молодым, я тоже говорил об этом. Но теперь я футболист и знаю, что сейчас не время для этого. Я хочу помочь своему клубу расти в этом сезоне, выиграть много титулов.

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Поэтому неправильно, когда я говорю о будущем. Я должен сохранять спокойствие и сосредоточиться на ПСЖ. После этого сезона посмотрим, что будет дальше", – цитирует Мбаппе BBC.

Напомним, действующий контракт 21-летнего француза рассчитан до лета 2022 года. Главным претендентом на Мбаппе СМИ называют Реал.

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