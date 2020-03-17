toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Франция
КОРОНАВИРУС ЕВРО-2020 УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Мбаппе намекнул на возможный переход в Реал летом

15:49 120 Читати українською
Мбаппе намекнул на возможный переход в Реал летом
Килиан Мбаппе / Фото Icon Sport

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе оценил свое будущее в парижском клубе.

"Перейду ли в Реал? Все говорят об этом – когда я был молодым, я тоже говорил об этом. Но теперь я футболист и знаю, что сейчас не время для этого. Я хочу помочь своему клубу расти в этом сезоне, выиграть много титулов.

Мбаппе нарывается на проблемы в Реале из-за своих шуток в ЛЧ – Перес хочет объединить самых талантливых форвардов мира

Поэтому неправильно, когда я говорю о будущем. Я должен сохранять спокойствие и сосредоточиться на ПСЖ. После этого сезона посмотрим, что будет дальше", – цитирует Мбаппе BBC.

Напомним, действующий контракт 21-летнего француза рассчитан до лета 2022 года. Главным претендентом на Мбаппе СМИ называют Реал.

Мессі без Роналду, 4 юні зірки, сенсаційний партнер Маліновського – збірна сезону до втручання коронавірусу

blog_ava
Соль: Хочу покинуть Динамо так же, как и пришел – через входную дверь
10:17
514
Теги
Трансферы Чемпионата Испании Трансферы Трансферы ПСЖ ПСЖ ПСЖ Франция Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Трансферы Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
26
мин
Манчестер Сити
22:00
Реал Мадрид
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук