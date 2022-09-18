Победа над Баварией в матче 7-го тура Бундеслиги послужила поводом для шуток со стороны Аугсбурга.

Аугсбург совершил главную сенсацию субботы в европейском футболе, обыграв Баварию.

Нойер едва не забил спасительный гол – видеообзор матча Аугсбург – Бавария – 1:0

Неожиданный победитель остроумно пошутил в своем твиттере по этому поводу. Аугсбург опубликовал скриншоты результата матча между Баварией и Барселоной (2:0) и их поединка с мюнхенцами. К изображению добавили вопрос: "Самый великий клуб Европы?"

К слову, Аугсбург не хватает звезд с неба в чемпионате Германии – 11 место и 9 очков после 7 сыгранных туров.

Бавария сенсационно уступила Аугсбургу и опустилась на 4 строчку, Боруссия Д одолела Шальке и возглавила Бундеслигу