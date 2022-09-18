Перемога над Баварією в матчі 7-го туру Бундесліги стала приводом для жартів з боку Аугсбурга.

Аугсбург створив головну сенсацію суботи в європейському футболі, обігравши Баварію.

Нойєр ледь не забив рятівний гол – відеоогляд матчу Аугсбург – Баварія – 1:0

Несподіваний переможець дотепно пожартував у своєму твіттері з цього приводу. Аугсбург опублікував скріншоти результату матчу між Баварією та Барселоною (2:0) та їхнього поєдинку з мюнхенцями. До зображення додали питання: "Найбільший клуб Європи?"

До слова, Аугсбург не хапає зірок з неба у чемпіонаті Німеччини – 11 місце та 9 очок після 7 зіграних турів.

Баварія сенсаційно поступилась Аугсбургу та опустилась на 4 сходинку, Борусія Д здолала Шальке і очолила Бундеслігу