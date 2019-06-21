Сампдория вмешалась в борьбу за Малиновского и уже сделала предложение Генку

Украинский хавбек Руслан Малиновский, вероятно, продолжит карьеру в итальянском чемпионате.

Сампдория готова посоревноваться с Аталантой за украинского полузащитника Руслана Малиновского. Генуэзский клуб уже сделал предложение бельгийскому Генку.

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Итальянцы предлагают за украинского хавбека 12 миллионов евро и 5 миллионов возможных бонусов, сообщает GianlucaDiMarzio.

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К слову, Сампдория в прошлом розыгрыше Серии А заняла девятое место и не имеет права выступать в еврокубках в сезоне 2019/20, тогда как Аталанта будет играть в группе Лиги чемпионов.