Сампдория вмешалась в борьбу за Малиновского и уже сделала предложение Генку

Мир — 08:26 79
-
Копа Америка: Уругвай неожиданно не смог победить Японию
-
Остановил Италию на Евро-2019, напоминает легенду МЮ – Динамо нашло замену игроку основы, которой восхищены западные СМИУкраина — 20 июнь 1492
-
Зозуля все еще может остаться в Альбасете – политические причины затрудняют переход в другой клубИспания — 20 июнь 382
-
"Від Динамо я не очікую нічого". Дмитро Джулай – про чемпіонську збірну Петракова, прогрес Шевченка і ефір з БосянкомИнтервью — 20 июнь 848
-
Зинченко подписал долгосрочный контракт с Манчестер Сити – "горожане" презентовали событие эффектным видео с украинцемАнглия — 20 июнь 1311