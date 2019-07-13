Сампдория объявила о трансфере экс-защитника Барселоны

Колумбийский защитник Джейсон Мурильо продолжит карьеру в чемпионате Италии.

Сампдория арендовала Джейсона Мурильо у Валенсии с правом обязательного выкупа за 15 млн евро, сообщает пресс-служба генуэзцев.

Сампдория убедила Генк продать Малиновского

27-летний колумбиец сегодня прошел медосмотр и поставил подпись под контрактом, рассчитанным до лета 2023 года.

Вторую половину прошлого сезона Мурильо на правах аренды провел в составе Барселоны, за которую провел всего 4 матча, после чего вернулся в Валенсию.

Небезпека для Зінченка, жахаюча Барса та хитрий Ювентус: як змінились склади 10-и грандів Європи у період трансферів