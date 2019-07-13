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Сампдория объявила о трансфере экс-защитника Барселоны

19:39 73 Читати українською
Сампдория объявила о трансфере экс-защитника Барселоны
Джейсон Мурильо / фото: ФК Сампдория

Колумбийский защитник Джейсон Мурильо продолжит карьеру в чемпионате Италии.

Сампдория арендовала Джейсона Мурильо у Валенсии с правом обязательного выкупа за 15 млн евро, сообщает пресс-служба генуэзцев.

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27-летний колумбиец сегодня прошел медосмотр и поставил подпись под контрактом, рассчитанным до лета 2023 года.

Вторую половину прошлого сезона Мурильо на правах аренды провел в составе Барселоны, за которую провел всего 4 матча, после чего вернулся в Валенсию.

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Теги
Италия Трансферы Валенсия Валенсия Сампдория Сампдория Джейсон Мурильо Джейсон Мурильо
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