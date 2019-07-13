Сампдорія оголосила про трансфер екс-захисника Барселони

Колумбійський захисник Джейсон Мурільйо продовжить кар'єру в чемпіонаті Італії.

Сампдорія орендувала Джейсона Мурільйо у Валенсії з правом обов'язкового викупу за 15 млн євро, повідомляє прес-служба генуезців.

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27-річний колумбієць сьогодні пройшов медогляд і поставив підпис під контрактом, розрахованим до літа 2023 року.

Другу половину минулого сезону Мурільйо на правах оренди провів у складі Барселони, за яку провів лише 4 поєдинки, після чого повернувся у Валенсію.

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