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Сампдория – Торино – 1:4 – видео голов и обзор матча

19:50 17 Читати українською
Сампдория – Торино – 1:4 – видео голов и обзор матча
Сампдория – Торино – 1:4 / ФК Торино

В матче 11 тура Серии А Торино на выезде разгромил Сампдорию. Смотрите видео голов и обзор матча.

Сампдория в рамках 11 тура Серии А принимала Торино. В первом тайме главная ударная сила туринцев Андреа Белотти оформил дубль в ворота Эмиля Аудеро. Во второй половине встречи в ворота генуэзцев влетело еще 2 гола, авторами стали Яго Фальке и Армандо Иццо. Сальваторе Сиригу вынимал мяч из собственных ворот лишь однажды.

Парма не смогла одолеть Фрозиноне, Торино разгромил Сампдорию: 11 тур Серии А, матчи воскресенья

Торино после 11 туров занимает 7 строчку в турнирной таблице Серии А и имеет 17 очков, Сампдория на 10 позиции с 15 пунктами.

Италия. Серия А, 11 тур

Сампдория – Торино – 1:4

Голы: Квальярелла, 65 – Белотти, 12, 43, (пен), Фальке, 56, Иццо, 78

Италия11 турЛуиджи Феррарис (Генуя)

Сампдория - Торино: Воскресенье 04 ноября 2018

Сампдория
Матч окончен
1 : 4
Торино
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