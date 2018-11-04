Сампдорія – Торіно – 1:4 – відео голів та огляд матчу

У матчі 11 туру Серії А Торіно на виїзді розгромив Сампдорію. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Сампдорія в рамках 11 туру Серії А приймала Торіно. У першому таймі головна ударна сила туринців Андреа Белотті оформив дубль у ворота Еміля Аудеро. У другій половині зустрічі у ворота генуезців влетіло ще 2 голи, авторами стали Яго Фальке та Армандо Іццо. Сальваторе Сірігу виймав м'яч з власних воріт лише одного разу.

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Торіно після 11 турів займає 7 сходинку в турнірній таблиці Серії А та має 17 очок, Сампдорія на 10 позиції з 15 пунктами.

Італія. Серія А, 11 тур

Сампдорія – Торіно – 1:4

Голи: Квальярелла, 65 – Белотті, 12, 43, (пен), Фальке, 56, Іццо, 78