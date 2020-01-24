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Сампаоли может продолжить карьеру в сборной Венесуэлы

17:16 21 Читати українською
Сампаоли может продолжить карьеру в сборной Венесуэлы
Хорхе Сампаоли / Фото Mirror

Одиозный специалист Хорхе Сампаоли может трудоустроиться в национальной команде Венесуэлы.

Сборная Венесуэлы недавно уволила Рафаэля Дудамеля с должности главного тренера.

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Местная федерация футбола сразу начала поиски замены Дудамелю и остановилась на кандидатуре бывшего наставника сборной Аргентины Хорхе Сампаоли. Последним местом работы 59-летнего специалиста был бразильский Сантос.

Также среди кандидатов сборная Венесуэлы рассматривает Хосе Нестора Пекермана, который известен своей работой в национальной команде Колумбии.

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