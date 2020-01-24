Сампаолі може продовжити кар'єру у збірній Венесуели

Україна — 15:56 1704
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Лєднєв підписав новий контракт з Динамо
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"Хочу запросити тих гравців, які зможуть підсилити Арсенал": Артета – про перемовини з Шахтарем щодо МатвієнкаАнглія — 15:00 1729
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Парамон: фарт для Лобановського, 100 євро від Каладзе, пістолет Макарова, німецьке порно й інші пригоди суперфана ДинамоОвертайм — 12:00 7588
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