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Сампаолі може продовжити кар'єру у збірній Венесуели

17:16 191 Читать на русском
Сампаолі може продовжити кар'єру у збірній Венесуели
Хорхе Сампаолі / Фото Mirror

Одіозний фахівець Хорхе Сампаолі може працевлаштуватись у національній команді Венесуели.

Збірна Венесуели нещодавно звільнила Рафаеля Дудамеля з посади головного тренера.

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Місцева федерація футболу одразу розпочала пошуки на заміни Дудамелю і зупинилась на кандидатурі колишнього наставника збірної Аргентини Хорхе Сампаолі. Останнім місцем роботи 59-річного фахівця був бразильський Сантос.

Також серед кандидатів збірна Венесуели розглядає Хосе Нестора Пекермана, який відомий своєю роботою у національній команді Колумбії.

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