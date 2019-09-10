Самоубийство ради футбола: иранская женщина подожгла себя из-за запрета посещения стадиона

Очередной жертвой футбола стала иранка, не смирившаяся с запретом смотреть матчи вживую.

Молодая поклонница иранского футбольного клуба Естегляль была арестована за просмотр футбольного матча. В знак протеста против приговора к тюремному заключению девушка подожгла себя. Через несколько часов она умерла в больнице.

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Напомним, женщины не допускаются на стадионы в Исламской Республике Иран. Иранские болельщицы давно проводят кампанию за разрешение им смотреть мужской футбол.

После исламской революции 1979 года женщинам было запрещено посещать футбольные матчи, хотя это не зафиксировано законодательно.

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