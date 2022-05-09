"Сейчас речь идет о преданности делу и командном духе. Это то, что заставляет вас двигаться дальше. Это командная игра. Наконец-то победа на выезде. Кажется, прошла целая вечность с тех пор, как мы последний раз выиграли на выезде. Сейвы для помощи команде – это моя работа.

Шедевр Миколенко в видеообзоре матча Лестер – Эвертон – 1:2

Миколенко пришел, сразу выучил английский, он отличный парень, и отношение к работе у него на высоте. Его самоотверженность не имеет равных", – цитирует Пикфорда ВВС.

Победа позволила Эвертону покинуть зону вылета, но расслабляться рано – Лидс и Бернли отстают всего на очко.

Миколенко забил супергол и травмировался в выездном матче АПЛ – украинец и Пикфорд тащат Эвертон из болота вылета