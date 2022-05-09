"Зараз йдеться про відданість справі і командний дух. Це те, що змушує вас рухатись далі. Це командна гра. Нарешті перемога на виїзді. Здається, минула ціла вічність з того часу, як ми востаннє виграли на виїзді. Сейви для допомоги команді – це моя робота.

Шедевр Миколенка у відеоогляді матчу Лестер – Евертон – 1:2

Миколенко прийшов, відразу вивчив англійську, він чудовий хлопець, і ставлення до роботи у нього на висоті. Його відданість не має рівних", – цитує Пікфорда ВВС.

Перемога дозволила Евертону покинути зону вильоту, але розслаблятися рано – Лідс та Бернлі відстають всього на очко.

Миколенко забив супергол і травмувався у виїзному матчі АПЛ – українець та Пікфорд витягують Евертон з болота вильоту