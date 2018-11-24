Самбрано, который принадлежит Динамо, не вызывают в сборную Перу из-за проблем с дисциплиной

Болельщики сборной Перу хотят видеть защитника Карлоса Самбрано в составе национальной команды.

Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека в последнее время игнорирует 25-летнего защитника Карлоса Самбрано. Болельщики команды не понимают такого отношения специалиста к футболисту.

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Журналист FOX Sports Radio Peru Питер Аревало для портала depor.com объяснил, почему защитник Базеля Карлос Самбрано, чей контракт принадлежит киевскому Динамо, не получает приглашение в национальную команду.

По словам Аревало, Гарека недоволен недисциплинированным поведением Самбрано и отсутствием концентрации на поле. Таким образом, наставнику перуанцев он больше не нужен.

Напомним, что Самбрано до сих пор не сыграл ни одного матча за Базель. За первую команду Динамо в официальных матча Карлос также не играл.