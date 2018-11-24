toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ШАХТЕР - ЛЬВОВ ЛЕГАНЕС - АЛАВЕС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Самбрано, который принадлежит Динамо, не вызывают в сборную Перу из-за проблем с дисциплиной

23 ноября 23:12 43 Читати українською
Самбрано, который принадлежит Динамо, не вызывают в сборную Перу из-за проблем с дисциплиной
Карлос Самбрано (справа) / фото из соцсетей

Болельщики сборной Перу хотят видеть защитника Карлоса Самбрано в составе национальной команды.

Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека в последнее время игнорирует 25-летнего защитника Карлоса Самбрано. Болельщики команды не понимают такого отношения специалиста к футболисту.

Фанаты сборной Перу были признаны лучшими в 2018 году по версии ФИФА

Журналист FOX Sports Radio Peru Питер Аревало для портала depor.com объяснил, почему защитник Базеля Карлос Самбрано, чей контракт принадлежит киевскому Динамо, не получает приглашение в национальную команду.

По словам Аревало, Гарека недоволен недисциплинированным поведением Самбрано и отсутствием концентрации на поле. Таким образом, наставнику перуанцев он больше не нужен.

Напомним, что Самбрано до сих пор не сыграл ни одного матча за Базель. За первую команду Динамо в официальных матча Карлос также не играл.

Теги
Мир Базель Базель Перу Перу Рикардо Гарека Рикардо Гарека Карлос Самбрано Карлос Самбрано Динамо Киев Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
8
мин
Карпаты
14:00
Десна
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук