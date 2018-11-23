Самбрано, який належить Динамо, не викликають у збірну Перу через проблеми з дисципліною

Вболівальники збірної Перу хочуть бачити захисника Карлоса Самбрано у складі національної команди.

Головний тренер збірної Перу Рікардо Гарека останнім часом ігнорує 25-річного захисника Карлоса Самбрано. Вболівальники команди не розуміють такого ставлення фахівця до футболіста.

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Журналіст FOX Sports Radio Peru Пітер Аревало для порталу depor.com пояснив, чому захисник Базеля Карлос Самбрано, чий контракт належить київському Динамо, не отримує запрошення у національну команду.

За словами Аревало, Гарека незадоволений недисциплінованою поведінкою Самбрано та відсутністю концентрації на полі. Таким чином, наставнику перуанців він більше не потрібен.

Нагадаємо що Самбрано досі не зіграв жодного матчу за Базель. За першу команду Динамо в офіційних матчу Карлос також не грав.