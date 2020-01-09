Самбрано готов пойти на уменьшение зарплаты, чтобы ускорить трансфер из Динамо

Центральный защитник Динамо Карлос Самбрано близок к смене клуба в зимнее межсезонье.

Самбрано готов пожертвовать своими финансовыми аппетитами ради перехода в Альянс Лиму, сообщает lbocon.pe.

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По информации издания, сначала футболист стремился зарабатывать 40 тысяч долларов в месяц, но сейчас согласен снизить эту сумму до 30 тысяч. Отмечается, что в таком случае Альянса Лима найдет средства для трансфера.

Напомним, действующий контракт Самбрано с украинским клубом рассчитан до окончания 2021 года. В текущем сезоне он не сыграл ни одного матча за Динамо.

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