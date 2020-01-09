toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Самбрано готов пойти на уменьшение зарплаты, чтобы ускорить трансфер из Динамо

9 января 13:20 182 Читати українською
Самбрано готов пойти на уменьшение зарплаты, чтобы ускорить трансфер из Динамо
Карлос Самбрано / фото из соцсетей

Центральный защитник Динамо Карлос Самбрано близок к смене клуба в зимнее межсезонье.

Самбрано готов пожертвовать своими финансовыми аппетитами ради перехода в Альянс Лиму, сообщает lbocon.pe.

Динамо хочет продать Самбрано – претенденты на защитника настаивают на аренде

По информации издания, сначала футболист стремился зарабатывать 40 тысяч долларов в месяц, но сейчас согласен снизить эту сумму до 30 тысяч. Отмечается, что в таком случае Альянса Лима найдет средства для трансфера.

Напомним, действующий контракт Самбрано с украинским клубом рассчитан до окончания 2021 года. В текущем сезоне он не сыграл ни одного матча за Динамо.

Із Динамо – на вихід: 6 гравців київського клубу, яким потрібно терміново рятувати свою кар'єру

blog_ava
Іспанські ЗМІ про трагічний дебют Луніна за Ов'єдо – українця рятує скандал, а суддя світового рівня виносить вердикт
17 января
935
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Трансферы Карлос Самбрано Карлос Самбрано Альянса Лима
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
12
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук