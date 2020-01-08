Динамо хочет продать Самбрано – претенденты на защитника настаивают на аренде

Защитник сборной Перу Карлос Самбрано все еще не может сменить клубную прописку.
30-летний футболист имеет вариант с возвращением на родину, где в его услугах заинтересована Альянса Лима. Перуанский клуб хочет арендовать игрока. Самбрано хотел получать в Альянсе 35 тысяч долларов в месяц, но клубу удалось уговорить его на снижение зарплаты.
У Динамо появился серьезный конкурент в борьбе за Марича, – СМИ
Другим претендентом на защитника "бело-синих" является Лос-Анджелес Гэлакси. Именно ради переговоров с клубом МЛС футболист приостановил свой переход в Альянсу.
Правда, переход Самбрано, очевидно, откладывается на неопределенный срок. Динамо готово рассматривать только предложения относительно полноценного трансфера защитника, информирует журналист перуанского издания La Republica Ноэ Яктайо в своем твиттере.
Напомним, действующий контракт Самбрано с украинским клубом рассчитан до окончания 2021 года. В текущем сезоне он не сыграл ни одного матча за "бело-синих".
Із Динамо – на вихід: 6 гравців київського клубу, яким потрібно терміново рятувати свою кар'єру