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Динамо хочет продать Самбрано – претенденты на защитника настаивают на аренде

8 января 12:59 209 Читати українською
Динамо хочет продать Самбрано – претенденты на защитника настаивают на аренде
Карлос Самбрано / фото из открытых источников

Защитник сборной Перу Карлос Самбрано все еще не может сменить клубную прописку.

30-летний футболист имеет вариант с возвращением на родину, где в его услугах заинтересована Альянса Лима. Перуанский клуб хочет арендовать игрока. Самбрано хотел получать в Альянсе 35 тысяч долларов в месяц, но клубу удалось уговорить его на снижение зарплаты.

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Другим претендентом на защитника "бело-синих" является Лос-Анджелес Гэлакси. Именно ради переговоров с клубом МЛС футболист приостановил свой переход в Альянсу.

Правда, переход Самбрано, очевидно, откладывается на неопределенный срок. Динамо готово рассматривать только предложения относительно полноценного трансфера защитника, информирует журналист перуанского издания La Republica Ноэ Яктайо в своем твиттере.

Напомним, действующий контракт Самбрано с украинским клубом рассчитан до окончания 2021 года. В текущем сезоне он не сыграл ни одного матча за "бело-синих".

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