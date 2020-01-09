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Самбрано готовий піти на зменшення зарплати, щоб пришвидшити трансфер з Динамо

13:20 825 Читать на русском
Самбрано готовий піти на зменшення зарплати, щоб пришвидшити трансфер з Динамо
Карлос Самбрано / фото із соцмереж

Центральний захисник Динамо Карлос Самбрано близький до зміни клубу у зимове міжсезоння.

Самбрано готовий пожертвувати своїми фінансовими апетитами заради переходу в Альянсу Ліма, повідомляє lbocon.pe.

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За інформацією видання, спочатку футболіст прагнув заробляти 40 тисяч доларів на місяць, але зараз згоден знизити цю суму до 30 тисяч. Відзначається, що в такому разі Альянса Ліма знайде кошти для трансферу.

Нагадаємо, чинний контракт Самбрано з українським клубом розрахований до закінчення 2021 року. В поточному сезоні він не зіграв жодного матчу за Динамо.

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Динамо Динамо Трансфери Альянса Ліма Карлос Самбрано Карлос Самбрано
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