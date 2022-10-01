Первый тайм превратился в бенефис Джамала Мусиалы. 19-летний хавбек Баварии к своему голу добавил ассисты на Сане и Мане – сенегалец прервал серию из 5 матчей без результативных действий.

Бавария разгромила Байер и прервала затяжную безвыигрышную серию – Мусиала сбросил Леверкузен в зону вылета

После перерыва мюнхенцы начали беззаботно транжирить моменты, но Лукаш Градецки подарил им еще один гол на 84-й минуте. Вратарь Байера поскользнулся на мокром газоне и выкатил мяч Томасу Мюллеру – 4:0.