Ужасный фейл кипера и феерия Мусиалы в видеообзоре матча Бавария – Байер – 4:0
09:45 - Читати українською
Бавария сокрушила Байер в матче-открытии 8 тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор встречи.
Первый тайм превратился в бенефис Джамала Мусиалы. 19-летний хавбек Баварии к своему голу добавил ассисты на Сане и Мане – сенегалец прервал серию из 5 матчей без результативных действий.
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После перерыва мюнхенцы начали беззаботно транжирить моменты, но Лукаш Градецки подарил им еще один гол на 84-й минуте. Вратарь Байера поскользнулся на мокром газоне и выкатил мяч Томасу Мюллеру – 4:0.
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