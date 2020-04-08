"Лобановский не отпустил на игру и устроил мне адскую тренировку ": Саленко – про обиду на тренера Динамо

Бывший форвард киевского Динамо Олег Саленко вспомнил, почему в сезоне-1989 пропустил оба матча с Зенитом, в котором начал профессиональную карьеру футболиста.

"Я очень хотел сыграть в родном городе с Зенитом, пообщаться с друзьями. А Лобановский и сам в Ленинград не поехал, и меня не пустил – опасался каких-то акций. Вместо выезда устроил мне адскую тренировку на базе – один на один.

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Сильно я тогда, молодой, на него обиделся. А оказалось, что клубы договорились, чтобы я в том сезоне вообще не играл против Зенита", – цитирует Саленко издание Чемпионат.

Напомним, трансфер Саленко из российского клуба в Динамо в 1989 году вызвал много шума и был воспринят ленинградскими болельщиками как предательство родного клуба и города. К слову, оба матча команд завершились вничью (0:0, 2:2) – киевляне по итогам сезона заняли третье место, а ленинградцы последнее, шестнадцатое.

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