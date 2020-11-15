"Результат матча с Германией – ожидаемый, но удивили составы обеих команд. Наверное, все силы сборная Украины сохранила на Швейцарию, что неприятно. Играть нужно в каждом матче. Матч начался удачно для сборной Украины, но немцы включили скорости и у нас начались ошибки. В каждом матче у нас новые защита и полузащита – неудивительно, что ошибок хватает. Покатать мяч не удалось – немцы не дали. На таких скоростях нам тяжело играть.

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Особых претензий ни к кому нет в пропущенных голах. По классу команды мы уступаем, немцы всегда давят до последнего. Счет этого противостояния – полностью по игре. В последнее время у сборной Украины особенно некого выделить. Полностью работает коллектив. Все привыкли, что отмечаются Ярмоленко или Цыганков, но они остались вне игры в этом поединке. Немцы были сильнее тактически и физически и взяли свое.

Хорошо, что испанцы сравняли счет на последних минутах в матче со Швейцарией – это облегчило задачу сборной Украины. Думаю, на этот матч тренерский штаб сделает, как минимум, шесть замен в составе. Можно было бы кого-то довызвать, но времени на это мало.

Сборная Украины в лучшей ситуации, швейцарцам нужно побеждать и они будут открываться. Это нам на руку. Главное – не нестись вперед, открывая защиту, потому что легко можно попасть "под раздачу". Ребятам нужно успокоиться и собраться, удачно сыграть этот матч и переключаться на клубы. Очевидно, что тренерский штаб понимал, что будет все решаться в матче со Швейцарией и был готов к такому развитию событий", – цитирует Саленко 1927.kiev.ua.

Матч Швейцария – Украина будет сыгран во вторник, 17 ноября. Ничья или победа гарантируют "сине-желтым" место в лиге А, тогда как поражение может отправить в дивизион B – придется учитывать личные встречи или даже разницу голов.

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