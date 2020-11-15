"Результат матчу з Німеччиною – очікуваний, але здивували склади обох команд. Напевно, всі сили збірна України зберегла на Швейцарію, що неприємно. Грати потрібно в кожному матчі. Матч почався вдало для збірної України, але німці ввімкнули швидкості і в нас почалися помилки. Кожного матчу в нас нові захист і півзахист – не дивно, що помилок вистачає. Покатати м'яч не вдалося – німці не дали. На таких швидкостях нам важко грати.

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Особливих претензій ні до кого немає в пропущених голах. По класу команди ми поступаємось, німці завжди тиснуть до останнього. Рахунок цього протистояння – повністю по грі. Останнім часом у збірній України особливо немає кого виділити. Повністю працює колектив. Всі звикли, що відзначаються Ярмоленко чи Циганков, але вони залишилися поза грою в цьому поєдинку. Німці були сильнішими тактично та фізично і взяли своє.

Добре, що іспанці зрівняли рахунок на останніх хвилинах гри зі Швейцарією – це полегшило завдання збірній України. Думаю, на цей матч тренерський штаб зробить, як мінімум, шість замін у складі. Можна було б когось довикликати, але часу на це обмаль.

Збірна України в кращій ситуації, швейцарцям потрібно перемагати і вони будуть відкриватися. Це нам на руку. Головне – не нестися вперед, відкриваючи захист, бо легко можна потрапити "під роздачу". Хлопцям потрібно заспокоїтися і зібратися, вдало зіграти цей матч і переключатися на клуби. Очевидно, що тренерський штаб розумів, що буде все вирішуватися в матчі з Швейцарією і був готовим до такого розвитку подій", – цитує Саленка 1927.kiev.ua.

Матч Швейцарія – Україна буде зіграний у вівторок, 17 листопада. Нічия або перемога гарантують "синьо-жовтим" місце у лізі А, тоді як поразка може відправити в дивізіон B – доведеться враховувати особисті зустрічі або навіть різницю голів.

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