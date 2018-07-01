Саленко о матче Испания – Россия: Обе команды тянули к серии пенальти

Экс-форвард Динамо Олег Саленко прокомментировал победу сборной России над Испанией в матче 1/8 финала ЧМ-2018.

"В первую очередь в глаза бросилось то, что в дополнительное время обе команды были очень уставшими. Было заметно, что тянут к пенальти. По игре впечатления остались двоякие. Могу сказать, что России сейчас нужны нападающие. Думаю, с выздоровлением креативного Алана Дзагоева ситуация более или менее наладится.

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Испания как обычно хорошо держала мяч. Но Россия, пропустив, начала включаться, атаковать, душить. Конечно, в концовке не хватило сил. Что касается пенальти, то я несколько раз смотрел повтор – чистый фол. Без этого 11-метрового хозяева бы продолжали давить, игра была бы интереснее. А так, в дополнительное время команды занимались содержанием мяча.

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Мог Давид Де Хеа выручить в серии пенальти? Когда ты игрок хорошего уровня, тебе не важно, кто вратарь. Ты просто будешь забивать пенальти. Что касается Игоря Акинфеева, то последний удар он вытащил здорово", – цитирует Саленко Команда1.

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