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Саленко о матче Испания – Россия: Обе команды тянули к серии пенальти

23:27 16 Читати українською
Саленко о матче Испания – Россия: Обе команды тянули к серии пенальти
Олег Саленко / Фото из соцсетей

Экс-форвард Динамо Олег Саленко прокомментировал победу сборной России над Испанией в матче 1/8 финала ЧМ-2018.

"В первую очередь в глаза бросилось то, что в дополнительное время обе команды были очень уставшими. Было заметно, что тянут к пенальти. По игре впечатления остались двоякие. Могу сказать, что России сейчас нужны нападающие. Думаю, с выздоровлением креативного Алана Дзагоева ситуация более или менее наладится.

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Испания как обычно хорошо держала мяч. Но Россия, пропустив, начала включаться, атаковать, душить. Конечно, в концовке не хватило сил. Что касается пенальти, то я несколько раз смотрел повтор – чистый фол. Без этого 11-метрового хозяева бы продолжали давить, игра была бы интереснее. А так, в дополнительное время команды занимались содержанием мяча.

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Мог Давид Де Хеа выручить в серии пенальти? Когда ты игрок хорошего уровня, тебе не важно, кто вратарь. Ты просто будешь забивать пенальти. Что касается Игоря Акинфеева, то последний удар он вытащил здорово", – цитирует Саленко Команда1.

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ЧМ 20181/8 финала

Испания - Россия: Воскресенье 01 июля 2018

Испания
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Россия
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ЧМ 2018 Олег Саленко Испания - Россия
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