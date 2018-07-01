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Испания – Россия – видео гола

17:12 107 Читати українською
Испания – Россия – видео гола
Испания – Россия – видео голов

Сборная Испании играет против России в 1/8 финала ЧМ-2018. Смотрите видео голов матча Испания – Россия.

Сборная Испания играет против хозяина ЧМ-2018 России в рамках 1/8 финала. "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 12-й минуте игры счет открыла Испания. После подачи со штрафного Сергей Игнашевич в борьбе с Серхио Рамосом срезал мяч в собственные ворота.

Видео автогола Игнашевича:

ЧМ 20181/8 финала

Испания - Россия: Воскресенье 01 июля 2018

Испания

live 22'
1 : 0
Россия
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