Саленко про матч Іспанія – Росія: Обидві команди тягнули до серії пенальті

Екс-форвард Динамо Олег Саленко прокоментував перемогу збірної Росії над Іспанією у матчі 1/8 фіналу ЧС-2018.

"В першу чергу в очі кинулося те, що в додатковий час обидві команди були дуже втомленими. Було помітно, що тягнуть до пенальті. По грі враження залишилися двоякі. Можу сказати, що Росії зараз потрібні нападники. Думаю, з одужанням креативного Алана Дзагоєва ситуація більш-менш налагодиться.

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Іспанія як зазвичай добре тримала м'яч. Але Росія, пропустивши, почала включатися, атакувати, душити. Звичайно, в кінцівці не вистачило сил. Що стосується пенальті, то я кілька разів дивився повтор – чистий фол. Без цього 11-метрового господарі б продовжували тиснути, гра була б цікавіше. А так, в додатковий час команди займалися триманням м'яча.

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Чи міг Давід Де Хеа виручити в серії пенальті? Коли ти гравець хорошого рівня, тобі не важливо, хто воротар. Ти просто будеш забивати пенальті. Що стосується Ігоря Акінфєєва, то останній удар він витягнув здорово", – цитує Саленка Команда1.

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