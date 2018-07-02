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Саленко про матч Іспанія – Росія: Обидві команди тягнули до серії пенальті

1 липня 23:27 80 Читать на русском
Саленко про матч Іспанія – Росія: Обидві команди тягнули до серії пенальті
Олег Саленко / Фото з соцмереж

Екс-форвард Динамо Олег Саленко прокоментував перемогу збірної Росії над Іспанією у матчі 1/8 фіналу ЧС-2018.

"В першу чергу в очі кинулося те, що в додатковий час обидві команди були дуже втомленими. Було помітно, що тягнуть до пенальті. По грі враження залишилися двоякі. Можу сказати, що Росії зараз потрібні нападники. Думаю, з одужанням креативного Алана Дзагоєва ситуація більш-менш налагодиться.

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Іспанія як зазвичай добре тримала м'яч. Але Росія, пропустивши, почала включатися, атакувати, душити. Звичайно, в кінцівці не вистачило сил. Що стосується пенальті, то я кілька разів дивився повтор – чистий фол. Без цього 11-метрового господарі б продовжували тиснути, гра була б цікавіше. А так, в додатковий час команди займалися триманням м'яча.

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Чи міг Давід Де Хеа виручити в серії пенальті? Коли ти гравець хорошого рівня, тобі не важливо, хто воротар. Ти просто будеш забивати пенальті. Що стосується Ігоря Акінфєєва, то останній удар він витягнув здорово", – цитує Саленка Команда1.

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ЧС 20181/8 фіналу

Іспанія - Росія: Неділя 01 липня 2018

Іспанія
Матч завершено
1 : 1
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Росія
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ЧС 2018 Іспанія - Росія Олег Саленко
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