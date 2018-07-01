Йерро: Де Хеа сегодня был в отпуске

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро прокомментировал игру "Красной Фурии" в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 против России.

"Наш вратарь сегодня был в отпуске. Мы пытались использовать свои возможности. Когда оставалось совсем немного времени, надо было ввести ещё одного форварда в игру. Иско пытался организовать игру в средней линии. Но когда вводишь форвардов, это не значит, что что-то обязательно выстрелит", – цитирует Йерро Чемпионат.

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Напомним, сборная Испании сенсационно уступила России в серии пенальти и вылетела с чемпионата мира-2018.