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Йерро: Де Хеа сегодня был в отпуске

21:53 75 Читати українською
Йерро: Де Хеа сегодня был в отпуске
Испания – Россия: Де Хеа пропускает гол в серии пенальти / Getty Images

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро прокомментировал игру "Красной Фурии" в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 против России.

"Наш вратарь сегодня был в отпуске. Мы пытались использовать свои возможности. Когда оставалось совсем немного времени, надо было ввести ещё одного форварда в игру. Иско пытался организовать игру в средней линии. Но когда вводишь форвардов, это не значит, что что-то обязательно выстрелит", – цитирует Йерро Чемпионат.

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Напомним, сборная Испании сенсационно уступила России в серии пенальти и вылетела с чемпионата мира-2018.

ЧМ 20181/8 финала

Испания - Россия: Воскресенье 01 июля 2018

Испания
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Россия
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Теги
Испания Испания ЧМ 2018 Испания - Россия Фернандо Йерро Фернандо Йерро Давид Де Хеа Давид Де Хеа Россия Россия
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