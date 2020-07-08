Динамо – Ворскла: анонс финала Кубка Украины

Динамо поборется с Ворсклой за Кубок Украины. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Многострадальный финал Кубка Украины из-за пандемии коронавируса дважды менял место прописки, переехав сначала из Тернополя во Львов, а оттуда – в Харьков. Впрочем, и там есть проблемы с эпидемиологическим положением, но глава ОГА заявил, что Финал является не собранием, а спортивным мероприятиеи, что на матче будет до 200 человек и это нормально. При этом в Тернополе предыдущий тур УПЛ провел один из финалистов – Ворскла. Цирк на проводе.

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Динамо приехало на финал с двойной мотивацией. Во-первых, в случае завоевания Кубка киевляне сравняются с Шахтером по количеству трофеев, добытых во времена Независимости (по 35). Во-вторых, победа над Ворсклой важна с психологической точки зрения – Динамо в последних трёх турах УПЛ оскандалилось с Колосом и потерпело поражения от Десны и Шахтера, пропустив по три гола и упав на третье место. Давление на "бело-синих" оказывается значительное – да, игроки умеют игнорировать журналистов, искать заговоры конкурентов и вспоминать об уровне ширинки в спорах с фанатами, но есть ещё руководство, скауты и личные амбиции. О возможном увольнении того же Алексея Михайличенко уже пишет не одно СМИ.

В игровом плане Динамо выглядит очень неоднозначно. Команда демонстрирует диаметрально противоположную качество футбола как на короткой дистанции, так и в течение конкретных матчей. Даже с Шахтером и Десной киевляне перехватывали инициативу и спасались в счёте, а Зарю вообще уничтожили за полчаса, но до того были 45-60 минут катастрофического футбола. Трудно сказать, каким Динамо будет сегодня, завтра или через полтайма.

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У "бело-синих" есть проблемы с балансом в позиционных атаках – в матче с Шахтером было заметно, что при выключенном Буяльском и неубедительных Сидорчуке с Шепелевым сыпется практически вся игра. В обороне же всё можно описать двумя предложениями: "там играет Кадири" и "Тайсон стоял 7 секунд на месте перед семью футболистами, прежде чем отдать пас на Алана Патрика, который сделал рывок из глубины в штрафную". Третье будет звучать, как "Десна дважды забила из идентичных угловых". С другой стороны, индивидуальный класс и умение включиться на 15-20 минут интенсивного хорошего футбола является козырем киевлян.

Ворскла прорвалась в финал Кубка в серии пенальти, где отфеерил вратарь 16-летний Павел Исенко. После этого полтавчане настолько забили чемпионат, что на матч с Львовом в позапрошлом туре отправили молодёжную команду. Впрочем, Юрий Максимов не теряет связь с реальностью: "Какой-то гол залетит, отобьёмся и выиграем игру", – остроумно оценил шансы с Динамо наставник "зелёно-белых" в телефонном разговоре с "Профутболом". Ворскла примерно так и выходила в финал – минимальная победа над Колосом, 1:0 с Десной благодаря пенальти и проход в серии после 1:1 в основное и дополнительное время со Мариуполем. В чемпионате, кстати, похожая картина: после карантина полтавчане одержали три ничьих по 1:1, расписали нули с Олимпиком, а выиграли только у СК Днепр-1– два гола они забили из двух моментов.

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Ворскла, между прочим, не знает поражений в девяти матчах подряд. Это классическая команда Юрия Вильевича – хорошо организованная, дисциплинированная, куражная и довольно агрессивная, хотя есть проблемы с контролем игры. Полтавчанам не хватает сил и концентрации на весь поединок, из-за чего были утрачены явные победы над Львовом и Мариуполем, хотя в Кубке ситуация улучшилась – "зелено-белые" превзошли соперника в физике в овер-тайме (но опять не дожали). Впрочем, грандам в текущем сезоне против Ворсклы Максимова очень трудно – Динамо лишь на последних секундах вырвало победу, а Шахтер вообще потерпел поражение. Синк эбаут т!

Кадровая ситуация

Динамо взяло на игру 24 футболиста, включая Дениса Попова, Виталия Миколенко и Виктора Цыганкова – они пропускали матч с Шахтером из-за повреждения, хотя уже тогда они успели вернуться к тренировкам. Миколенко вообще работал в общей группе – очевидно, его приберегли именно на финал. Также готов сыграть Никита Бурда, хотя в Классическом тренерский штаб решил вместо него бросить в бой Кадири и Сироту. Точно не сыграет Иосип Пиварич, у которого дисквалификация.

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Ворскла традиционно рандомно оповещает о кадровой ситуации. В последних двух турах никакой информации о травмированных не было, а до того определённые проблемы имели Наджееб Якубу, Денис Васин и Александр Скляр. Вероятно, кто-то из них точно сыграет в финале, но сейчас известен лишь один факт – дисквалификаций в составе полтавчан нет. Мог на неё нарваться Юрий Максимов, который при отстранении в Кубке с Мариуполем выбежал на поле после финального свистка, но всё обошлось.

Ориентировочные составы на матч Динамо – Ворскла

Динамо: Бущан – Кендзёра, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Шепелев – Цитаишвили, Буяльский, Вербич – Русин

Ворскла: Ризнык – Пердута, Чеснаков, Альюн, Сапай – Луизао, Пуцлин – Васин, Кулач, Кане – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Ворскла – очевидный андердог встречи, и Юрий Максимов поддерживает это ощущение в СМИ, больше рассказывая о праздничной атмосфере финала, нежели о шансах на триумф. Этим он отличается от Николая Павлова, который перед победным финалом в Днепре заявил, что без трофеев можно считать, что ты зря 20 лет играл в футбол. Букмекеры пытаются мотивировать "зелёно-белых" миллионом гривен премиальных, а некоторые журналисты говорят и о миллионе евро от руководства. В любом случае, ворскляне знают, что после поражения им никто ничего не скажет, а завоевание Кубка позволит и подзаработать, и войти в историю.

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Впрочем, Динамо должно быть более заряженным на победу, ведь куда уж дальше катиться? В столичном клубе собраны слишком амбициозные и гордые футболисты, чтобы просто так позволить себя возить в четвёртом матче подряд, а тем более терять Кубок в поединке против Ворсклы. Впрочем, более важным является факт индивидуального преимущества в классе, наличия длинной и сильной скамейки, а также высокой скорости работы. "Зелёно-белые" и во второй шестерке не выдерживают темп, и за физику Юрий Максимов переживал больше всего – Динамо же явно может бегать много и долго.

Легко киевлянам не будет, что прекрасно доказал матч чемпионата зимой и на что намекают последние результаты команд, но Динамо всё равно сильнее по большинству показателей. Конечно, это всё можно в некоторой степени сбалансировать тактикой, но если "бело-синие" уверенно переиграли суперзакрытую Александрию и суперпрессингующую Зарю, то и Ворскла им по силам.

В любом случае, проигрыш в финале Кубка станет исторической сенсацией – настолько высокие шансы на победу у подопечных Алексея Михайличенко.

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