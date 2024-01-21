Форвард Ливерпуля Мохамед Салах вернулся в расположение клуба после травмы, полученной на Кубке африканских наций.

Салах травмировался в матче 2-го тура группового этапа КАН-2023 против Ганы, получив растяжение подколенного сухожилия левой ноги. По информации Фабрицио Романо, египтянин вернулся в расположение Ливерпуля.

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Ранее сообщалось, что Салах не сможет сыграть до четвертьфинала КАН-2023. Юрген Клопп подтвердил, что Мо сможет вернуться в сборную, если Египет сможет добраться до финала турнира – именно к этому времени Салах должен полностью залечить повреждения.

Напомним, что сборная Египта набрала два балла в двух турах. Лидирует в группе B Кабо-Верде с 6 очками. Мозамбик и Гана имеют по одному пункту. В следующем туре сборная Египта сыграет против Кабо-Верде.

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