Форвард Ліверпуля Мохамед Салах повернувся до розташування клубу після травми, отриманої на Кубку африканських націй.

Салах травмувався в матчі 2-го туру групового етапу КАН-2023 проти Гани, отримавши розтягнення підколінного сухожилля лівої ноги. За інформацією Фабріціо Романо, єгиптянин повернувся до розташування Ліверпуля.

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Раніше повідомлялось, що Салах не зможе зіграти до чвертьфіналу КАН-2023. Юрген Клопп підтвердив, що Мо матиме змогу повернутись у збірну, якщо Єгипет зможе дістатись до фіналу турніру – саме до цього часу Салах має повністю залікувати пошкодження.

Нагадаємо, що збірна Єгипту набрала два бали у двох турах. Лідирує в групі B Кабо-Верде з 6 очками. Мозамбік і Гана мають по одному пункту. В наступному турі збірна Єгипту зіграє проти Кабо-Верде.

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