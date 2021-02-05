Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) подвела итоги десятилетия и объявила топ-3 лучших футболистов африканского континента за последнюю декаду на своем официальном сайте.

Гвардиола разоблачил Клоппа в манипуляциях и пообещал все выяснить лично

Победу одержал форвард Ливерпуля Мохамед Салах. Второе место у одноклубника египтянина – сенегальца Садио Мане, а замыкает тройку алжирский вингер Манчестер Сити Рияд Марез.

К слову, в Европе подобную награду завоевал португалец Криштиану Роналду. В зоне КОНКАКАФ триумфовал голкипер ПСЖ Кейлор Навас, который трижды выигрывал Лигу чемпионов в составе мадридского Реала.

Знаменитий хлопчик у футболці Мессі з пластику пройшов через пекло — довелося покинути школу і переїхати в інше місто