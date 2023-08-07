Саудовская Аравия не устает взрывать трансферный рынок. Очередной звездой в поле их зрения стал Мохаммед Салах, но египтянин не планирует покидать АПЛ, сообщает Goal.

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Претендентом на Салаха стал Аль-Иттихад, готовый заплатить Ливерпулю 60 миллионов евро за трансфер, а для игрока подготовил 180 миллионов зарплаты за два сезона. Впрочем, ни такое щедрое предложение, ни перспектива сыграть в одной команде с Бензема, Фабиньо и Канте не убедили Мохамеда.

Чтобы окончательно развеять сомнения, агент Салаха Рами Аббас решил написать в Twitter: "Если бы мы рассматривали возможность ухода из Ливерпуля в этом году, мы бы не продлили контракт с клубом прошлым летом. Мохамед по-прежнему предан Ливерпулю".

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