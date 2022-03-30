"Мечта не сбылась. Мы старались сделать все, но этого мало. От всего сердца спасибо Египетской футбольной ассоциации за честь поработать тренером сборной. Всем игрокам и штабу – мое признание и огромное смиренное спасибо. Вы навсегда останетесь в моем сердце.

Салах чуть не стал жертвой безумных фанатов – звезду спасали несколько охранников

Для меня было честью работать и получать помощь от таких преданных и талантливых профессионалов и замечательных друзей. Без вас в моей жизни ничего не было бы возможным. Я очень горжусь вами, ребята. Мои лучшие пожелания и огромная благодарность всем египетским болельщикам", – отметил Кейруш в своем твиттере.

Ассоциация сборной Египта об отставке тренера еще не сообщала. Ассоциация сборной Египта об отставке тренера не сообщала. Следует отметить, что Кейруш возглавлял сборную Португалии с 2008 по 2010 годы.

Напомним, Египет уступил путевку на ЧМ-2022 Сенегалу, проиграв в серии пенальти. Салах не реализовал свой 11-метровый, чему помогли болельщики, светившие лазером ему в глаза во время исполнения.

Камерун, Сенегал, Марокко, Тунис и Гана вышли на ЧМ-2022 – Мане снова обыграл Салаха, Нигерия пропустит турнир