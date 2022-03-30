Выход сборной Сенегала на ЧМ-2022 повлек за собой безумие среди фанатов сборной – некоторые из них выбежали на поле, чтобы отпраздновать.

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Конечно, досталось и главной звезде сборной Египта Мохамеду Салаху – болельщики пытались вывести из себя самого именитого игрока соперников. Форварда сопровождали сразу пять охранников. Особенно опасно было у входа в подтрибунное помещение – в Салаха полетели разные напитки и, конечно же, оскорбления.

Напомним, Сенегал вырвал путевку на ЧМ-2022, выиграв у серии пенальти. Салах не реализовал свой 11-метровый, чему помогли болельщики, светившие лазером ему в глаза во время исполнения.

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