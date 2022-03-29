Состоялись ответные матчи финального этапа отбора на чемпионат мира в Африканской квалификации. Счета и обзор поединков – в этой новости на "Футбол 24".

Отбор на ЧМ-2022, финальный этап, ответные матчи

Сенегал – Египет – 1:0, пен. 3:1 (первый матч – 0:1)

Гол: Диа, 4

Нигерия – Гана – 1:1 (первый матч – 0:0)

Голы: Троост-Эконг, 22 (пен) – Партей, 10

Алжир – Камерун – начало в 22:30 (первый матч – 1:0)

Марокко – ДР Конго – начало в 22:30 (первый матч – 1:1)

Тунис – Мали – начало в 22:30 (первый матч – 1:0)

Несколько дней назад Египет благодаря автоголу выиграл первый раунд противостояния с Сенегалом, поэтому "фараонам" достаточно было не проиграть Садио Мане и Ко. Но уже первый момент хозяев завершился голом. Булай Диа из пределов вратарского открыл счет после розыгрыша штрафного и отскока мяча от соперника. 1:0 на 4-й минуте – очень быстро счет по сумме двух матчей сравнялся. Но этот гол стал последним в основное время – игра перешла в экстра-тайм.

Дополнительные 30 минут тоже прошли без голов. Как и в финале КАН, победителя определяла серия пенальти. Правда, теперь оппонентом Эдуара Менди был Эль-Шенави. И уже первый удар Сенегал не забил – Кулибали попал в перекладину. Салах пошел бить первым за Египет и пробил выше! Сделали свое дело лазеры от фанатов Сенегала.

Эль-Шенави потянул удар Сисса, а Зизо пробил мимо ворот. 0:0 после четырех ударов. Лишь со своей третьей попытки обе команды забили. Четвертый удар хозяева реализовали, а Менди выдал первый сейв! Парировал кипер Челси удар Мохамеда Мостафы. Пятый удар пошел бить Садио Мане, который и вывел Сенегал на чемпионат мира! Во второй раз за два месяца "фараоны" проиграли серию 11-метровых.

Гана в первом поединке "возила" Нигерию, но забить так и не смогла, удовлетворившись нулевой ничьей. Этот поединок тоже порадовал быстрым голом. Томас Партей мощным дальним ударом прошил голкипера, который откровенно ошибся, пропустив летящий прямо в него мяч.

"Суперорлы" отыгрались на экваторе тайма. Троост-Эконг реализовал пенальти, назначенный арбитром только после просмотра видеоповтора. Еще до перерыва Осимхен вывел Нигерию вперед, но VAR отменил гол из-за офсайда.

После перерыва команды больше не забивали. 1:1 – Гана едет на чемпионат мира благодаря правилу выездного гола, которое в Африке продолжает действовать. Нигерия пропустит Мундиаль впервые с 2006 года.