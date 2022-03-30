"Мрія не справдилася. Ми намагалися зробити все, але цього мало. Від щирого серця дякую Єгипетській футбольній асоціації за честь попрацювати тренером збірної. Всім гравцям та штабу – моє визнання та величезне смиренне спасибі. Ви назавжди залишитеся у моєму серці.

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Для мене було честю працювати та отримувати допомогу від таких відданих та талановитих професіоналів та чудових друзів. Без вас у моєму житті нічого не було б можливим. Я дуже пишаюся вами, хлопці. Мої найкращі побажання та величезна подяка всім єгипетським уболівальникам", – зазначив Кейруш у своєму твіттері.

Асоціація збірної Єгипту про відставку тренера ще не повідомляла. Слід зазначити, що Кейруш очолював збірну Португалії з 2008 по 2010 роки.

Нагадаємо, Єгипет віддав путівку на ЧС-2022 Сенегалу, програвши у серії пенальті. Салах не реалізував свій 11-метровий, чому посприяли вболівальники, які світили лазером йому в очі під час виконанння.

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