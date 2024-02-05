Египетская футбольная ассоциация в своих соцсетях сообщила об увольнении португальского специалиста.

Египет вылетел из КАН-2023, проиграв в серии пенальти ДР Конго – Салаху не придется возвращаться на турнир

Руй Витория возглавил "фараонов" в июле 2022 года. Под его руководством сборная Египта не смогла квалифицироваться на ЧМ-2022, который проходил в Катаре. На Кубке африканских наций команда Мохамеда Салаха едва преодолела групповой этап, не выиграв ни одного матча. В 1/8 финала "фараоны" проиграли в серии пенальти ДР Конго и завершили турнир.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Мохамед Юссеф. Он будет руководить командой, пока ассоциация не найдет на эту должность иностранного специалиста.

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