Головний тренер збірної Єгипту Руй Віторія залишився без роботи, провалившись на КАН.

Єгипетська футбольна асоціація у своїх соцмережах повідомила про звільнення португальського фахівця.

Єгипет вилетів з КАН-2023, програвши в серії пенальті ДР Конго – Салаху не доведеться повертатися на турнір

Руй Віторія очолив "фараонів" у липні 2022 року. Під його керівництвом збірна Єгипту не змогла кваліфікуватися на ЧС-2022, що проходив у Катарі. На Кубку африканських націй команда Мохамеда Салаха ледь подолала груповий етап, не вигравши жодного матчу. В 1/8 фіналу "фараони" програли в серії пенальті ДР Конго й завершили турнір.

Виконувачем обов'язків головного тренера призначено Мохамеда Юссефа. Він керуватиме командою, доки асоціація не знайде на цю посаду іноземного фахівця.

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