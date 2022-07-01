Мохамед Салах подписал новое соглашение до 2025 года, информирует официальный сайт "красных".

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Предыдущий контракт завершался следующим летом. Переговоры складывались непросто, поэтому СМИ предвещали египтянину бегство свободным агентом через год. Среди кандидатов назывались Реал и Барселона. Впрочем, Ливерпуль нашел компромисс со своим бомбардиром.

Салах выступает за "красных" с 2017 года – 254 матча, 156 голов и 63 ассиста. С мерсисайдцами форвард выигрывал чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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