Мохамед Салах підписав нову угоду до 2025 року, інформує офіційний сайт "червоних".

Ліверпуль офіційно продав Мінаміно у Монако

Попередній контракт завершувався наступного літа. Переговори складалися непросто, тому ЗМІ віщували єгиптянину втечу вільним агентом через рік. Серед кандидатів називалися Реал та Барселона. Втім, Ліверпуль знайшов компроміс зі своїм бомбардиром.

Салах виступає за "червоних" з 2017 року – 254 матчі, 156 голів та 63 асисти. З мерсисайдцями форвард вигравав чемпіонат Англії, Лігу чемпіонів, Кубок Англії, Кубок ліги, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу.

Баварія витягнула щасливий білет з Мане – найкращий боєць Клоппа на шляху до заслуженого визнання