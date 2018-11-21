Главный тренер сборной Египта считает, что Салах покинет Ливерпуль, если команда не будет выиграет трофеи

Наставник египетской национальной команды Хавьер Агирре предсказывает уход Мохамеда Салаха из Ливерпуля, если команда не будет завоевывать трофеи.

"Салах покинет Ливерпуль или в следующем сезоне или через два сезона, если не выиграет трофеи с клубом.

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Клопп прекрасно это понимает, поэтому команда прилагает все усилия для завоевания титула", – передает слова Агирре 101greatgoals.

Отметим, в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов Ливерпуль уступил в финале Реалу, а Салах не смог доиграть даже первый тайм из-за досадной травмы плеча.

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