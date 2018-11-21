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Главный тренер сборной Египта считает, что Салах покинет Ливерпуль, если команда не будет выиграет трофеи

21:55 11 Читати українською
Главный тренер сборной Египта считает, что Салах покинет Ливерпуль, если команда не будет выиграет трофеи
Мохамед Салах / AFP

Наставник египетской национальной команды Хавьер Агирре предсказывает уход Мохамеда Салаха из Ливерпуля, если команда не будет завоевывать трофеи.

"Салах покинет Ливерпуль или в следующем сезоне или через два сезона, если не выиграет трофеи с клубом.

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Клопп прекрасно это понимает, поэтому команда прилагает все усилия для завоевания титула", – передает слова Агирре 101greatgoals.

Отметим, в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов Ливерпуль уступил в финале Реалу, а Салах не смог доиграть даже первый тайм из-за досадной травмы плеча.

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Теги
Ливерпуль Ливерпуль Англия Хавьер Агирре Хавьер Агирре Мохамед Салах Мохамед Салах
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