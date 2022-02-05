Кубок африканских наций, матч за 3-е место

Буркина-Фасо – Камерун – 3:3 (3:5 в серии пенальти)

Голы: Яго, 24, Онана, 43 (аг), Уатара, 49 – Бахокен, 72, Абубакар, 85, 88

Похоже, камерунцы не придавали особого веса этому матчу. Хозяева турнира вышли без своих главных бомбардиров – Абубакара (6 голов) и Экамби (5 голов). Эти же команды встречались в матче-открытии, и тогда Камерун победил 2:1.

Буркина-Фасо мотивации хватало. "Жеребцы" мужественно действовали в обороне, а в атаке использовали чуть ли не каждый момент. На 24-й минуте Яго открыл счет, удачно сыграв на дальней стойке. Перед отдыхом Камерун сам придумал себе проблемы, когда Онана отбил прострел Каборе в свои ворота. Бригада арбитров ошибочно зафиксировала выход мяча за пределы поля, однако VAR восстановил справедливость – 2:0. В перерыве тренер камерунцев выпустил Абубакара, но сразу это не помогло. Более того, Уатара с мягкой подачи Бертрана Траоре оформил 3:0.

Онана курьезно отбил мяч в свои ворота – "слепые" судьи хотели исправить фейл кипера

Буркинийцы умудрились растерять даже такое преимущество. Надежду на камбек дал Бахокен, а затем за дело взялся Абубакар. Лучший бомбардир КАН быстро забил два мяча, сравняв счет. За третий гол нужно поблагодарить Уэдраого, который "достойно" ответил Онана. Кипер Буркина-Фасо в высоком прыжке налетел на партнера, получил травму и оставил Абубакару пустые ворота – 3:3!

В матче за третье место решили обойтись без экстраймов, поэтому команды сразу начали бить пенальти. Буркина-Фасо осталась с резервным кипером, поскольку травма Уэдраого оказалась серьезной. Решающей стала неудача Ибрагима Туре, выполнявшего третий удар. Игрок буркинийцев пробил слабо и близко к центру, позволив Онана реабилитироваться. 5:3 в серии – Камерун оставляет дома хотя бы бронзовые медали.

"Гітлер помахав мені рукою": культовий чемпіон Олімпіади страждав від расизму, змагався з конями і мотоциклами