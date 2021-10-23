Руководство Ливерпуля не может себе позволить удовлетворить финансовые аппетиты Мохамеда Салаха, сообщает The Times.

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В ходе переговоров агент 29-летнего египтянина Раме Аббас заявил, что по новому соглашению Мо рассчитывает на 400 тысяч фунтов в неделю. Мерсисайдцы планировали сделать Салаха самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба, но на такие цифры они не рассчитывали, что пока завело диалог в тупик.

Напомним, действующий контракт форварда с Ливерпулем рассчитан до лета 2023-го, а его нынешняя зарплата в среднем составляет 200 тысяч фунтов в неделю.

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