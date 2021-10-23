Керівництво Ліверпуля не може собі дозволити задовольнити фінансові апетити Мохамеда Салаха, повідомляє The Times.

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У ході перемовин агент 29-річного єгиптянина Рамі Аббас заявив, що за новою угодою Мо розраховує на 400 тисяч фунтів на тиждень. Мерсисайдці планували зробити Салаха найвисокооплачуванішим гравцем в історії клубу, але на такі цифри вони не розраховували, що поки завело діалог у глухий кут.

Нагадаємо, чинний контракт форварда з Ліверпулем розрахований до літа 2023-го, а його нинішня зарплата у середньому становить 200 тисяч фунтів на тиждень.

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