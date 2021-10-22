Наставник Ливерпуля незадолго до противостояния с "красными дьяволами" в 9-м туре АПЛ проанализировал сильные стороны нападающих обеих команд.

"Сравнение Салаха и Роналду? Зачем нам вообще сравнивать их? Это игроки мирового класса.

Левая нога Мо, вероятно, сильнее, чем у Роналду. Криштиану получше в воздухе, и его правая нога немного лучше. Они оба достаточно быстрые и страстно хотят забивать голы", – цитирует Клоппа Mirror.

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Заметим, в активе египтянина 7 голов в 8-ми поединках текущего сезоне АПЛ. Криштиану забил 3 гола, но сыграл лишь 5 матчей.

Поединок Манчестер Юнайтед – Ливерпуль стартует 24 октября в 18:30 по Киеву. Мерсисайдцы занимают второе место, команда Сульшера идет 6-й.

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