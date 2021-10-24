"Я согласен с Клоппом в том, что Салах – лучший игрок мира в этом сезоне. Он один из самых жадных игроков. Все великие футболисты обладают этим качеством, но Салах чрезвычайно эгоистичен. Для него важны личные цели.

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Он бьет из всех возможных позиций, что временами огорчает его партнеров о команде, особенно Мане. Другие игроки это принимают, потому что Салах очень хорош. Его трудно критиковать. Возможно, Мохамед воспримет это как комплимент, но я считаю его наиболее эгоистичным игроком из всех, кого я когда-либо видел", – цитирует Сунесса Goal со ссылкой на The Times.

К слову, Салах провел 10 поединков в текущем сезоне в составе Ливерпуля, в которых забил 10 голов и отдал 4 ассиста.

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