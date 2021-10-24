"Я згоден з Клоппом в тому, що Салах – найкращий гравець світу в цьому сезоні. Він один з найбільш жадібних гравців. Всі великі футболісти володіють цією якістю, але Салах надзвичайно егоїстичний. Для нього важливі особисті цілі.

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Він б'є з усіх можливих позицій, що часом засмучує його партнерів про команду, особливо Мане. Інші гравці це приймають, тому що Салах дуже хороший. Його важко критикувати. Можливо, Мохамед сприйме це як комплімент, але я вважаю його найбільш егоїстичним гравцем з усіх, кого я коли-небудь бачив", – цитує Сунесса Goal з посиланням на The Times.

До слова, Салах провів 10 поєдинків у поточному сезоні у складі Ліверпуля, у яких забив 10 голів та віддав 4 асисти.

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