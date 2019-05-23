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Сала не хотел переходить в Кардифф – опубликована переписка с близкими

11:39 216 Читати українською
Сала не хотел переходить в Кардифф – опубликована переписка с близкими
Мемориал Салы у стадиона Нанта / Reuters

Погибший форвард Эмилиано Сала в переписке с родственником признался, что не хотел переходить в английский клуб.

"Президент Нанта хочет продать меня. Есть предложение из Кардиффа. Они хотят, чтобы я перешел туда. Это действительно хороший контракт, но футбольной точки зрения он мне не интересен.

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Ну вот и все. Они всеми способами пытаются заставить меня перейти туда. Конечно, хотелось бы найти что-то интересное и с точки зрения контракта, и с футбольной точки зрения, но иногда и то, и другое невозможно.

Президент Нанта хочет продать меня Кардифф, потому что он договорился о высокой стоимости – он получит деньги, которые хочет. Он хочет, чтобы я перешел, но даже не спросил, чего я хочу. Его волнуют только деньги.

Никто не смотрит на мое внутреннее состояние, через что мне приходится проходить. Это очень трудно, потому что я чувствую, что не так много людей, которые готовы оказаться на моем месте", – говорится в сообщениях Салы в WhatsApp, передает L'Equipe.

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Теги
Нант Нант Кардифф Кардифф Англия Футбольные авиакатастрофы Эмилиано Сала Эмилиано Сала
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