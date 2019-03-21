Мать Эмилиано Салы: Они не относились к нему, как к игроку стоимостью в 17 миллионов

Мать погибшего форварда Эмилиано Салы возмущена условиями рейса, который стал последним для ее сына.

"Я чувствую не только грусть и боль, но и гнев. Есть очень много вещей, которые не ясны. Мы надеемся прояснить, почему и как умер Эмилиано, ведь это вина аэропорта, пилота и небрежности посредника. Они не заботились о нем, так как Кардифф должен был это делать с игроком 17 миллионов.

Деталі фатального польоту Еміліано Сали: погана погода, недостатня кваліфікація пілота, несправність літака

Я разговаривала с ним, прежде чем он сел в самолет, и я сказала ему, что позвоню, как только он доберется до отеля в Кардиффе. Через пару часов попыталась его найти, однако не смогла дозвониться. Тогда я позвонила агенту, который сказал мне, что самолет исчез", – цитирует мать Салы L'Equipe.

Напомним, что 21 января Эмилиано Сала трагически погиб в авиакатастрофе. Тело пилота до сих пор не могут найти.