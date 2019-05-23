Сала не хотів переходити до Кардіффа – опублікована переписка з близькими

Загиблий форвард Еміліано Сала у переписці з родичем зізнався, що не бажав переходити до англійського клубу.

"Президент Нанта хоче продати мене. Є пропозиція з Кардіффа. Вони хочуть, щоб я перейшов туди. Це дійсно хороший контракт, але з футбольної точки зору він мені не цікавий.

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Ну от і все. Вони всіма способами намагаються змусити мене піти туди. Звичайно, хотілося б знайти щось цікаве і з точки зору контракту, і з футбольної точки зору, але іноді і те, і інше неможливо.

Президент Нанта хоче продати мене Кардіфф, тому що він домовився про високу вартість – він отримає гроші, які хоче. Він хоче, щоб я перейшов, але навіть не запитав, чого я хочу. Його хвилюють тільки гроші.

Ніхто не дивиться на мій внутрішній стан, через що мені доводиться проходити. Це дуже важко, тому що я відчуваю, що не так багато людей, які готові опинитися на моєму місці", – йдеться в повідомленнях Сали у WhatsApp, передає L’Equipe.

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