"Это была отличная игра, мы хорошо выступили. Я счастлив, что мы добыли такой хороший результат. Вероятно, это моя последняя игра за Зарю. Доволен, что смог забить в таком матче, хочу найти в этом позитив. Команда уйдет в отпуск в хорошем настроении.

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На 99% это мой последний матч за Зарю. Я был здесь полтора года и убедился, что Заря – это настоящая семья. В Украине прекрасно и комфортно себя чувствовал, хоть и далеко от дома. Меня окружали классные люди, это был счастливый период. Моментами было очень тяжело, но я прогрессировал. У каждого футболиста свой путь, и я продолжу следовать своей мечте", – заявил Сайядманеш в комментарии Football Hub.

Напомним, сумма выкупа иранца у Фенербахче составляет 3,5 млн евро, которые непосильны для Зари. В текущем сезоне Аллахьяр провел 24 матча, отличился 9 голами и 4 ассистами.

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